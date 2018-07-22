22 Temmuz 2018 13:37
Anıtkabir'de Atatürk'e hakarette son dakika gelişmesi
Anıtkabir'de çektiği provakasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Anıtkabir'de çektiği provakasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.İ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Anıtkabir önünde çarşaflı provokasyon