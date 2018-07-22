Bakanlıktan skandal itiraf!

YUSUF ÖZKAN - CUMHURİYET/ Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, Balıkesir’in Balya ilçesinde Fransızlar tarafından işletildikten sonra 1940 yılında kapatılan kurşun-çinko madeninden kalan atıkların ne yapılacağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sordu. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 9 Ekim 2016 tarihinde verilen yanıtta yaklaşık 2 milyon ton maden atığın bölgede yer aldığı bildirildi.

Atıkların yol, kanalizasyon yapımında asfalt ve dolgu malzemesi olarak kullanıldığı yönündeki iddiaların ardından Özgen, bir kez daha bakanlığa başvurdu. 30 Mayıs’ta verilen yanıtta bölgede yaklaşık 1 milyon metreküp tehlikeli atık bulunduğu ve herhangi bir alım yapılmadığı belirtildi. Konuyu yıllardır yakından izlediğini vurgulayan Özgen, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehlikeye ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı raporlar bulunduğunu söyledi.

Yanıtsız sorular

Bakanlığın rakamı 1 milyon metreküpe (yaklaşık 1 milyon ton) indirdiğine dikkat çekerek, “Aradan geçen sürede, ‘kanser yapıcı atıklar yollara asfalt oldu’ haberleri yapıldı. Ben de gerekli yerlere başvurdum. ‘Atıklardan alım yapılmamıştır’ deniyor ancak rakam 1 milyon ton düştü. O halde kalan 1 milyon metreküp tehlikeli atık nerede? Yeraltı suyuna mı karıştı? Madem tehlikeli olduğu kabul ediliyor, oradaki insanlara sağlık taraması yapıldı mı? Tehlikesiz olanlarının da yakıldığı söyleniyor. Tehlikesiz olduğuna kim karar veriyor? Nerede, ne zaman yakıldılar? Yakım raporları nerede?” sorularını yöneltti.