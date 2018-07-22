Banka raporları ortaya çıktı: İşte Adnan Oktar'ın serveti...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar oraya çıktı. Casusluk, çocuklara cinsel istismar, inanç istismarı gibi bir çok suç tespit edilen Adnan Oktar’ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi. Mağdur ve müşteki ifadelerinden yola çıkan emniyet birimleri, örgüt lideri Adnan Oktar ve gözaltındaki herkesten kan örnekleri aldırdı. Operasyondan sonra sağlık kontrolüne çıkarılan örgüt üyelerinden kan örnekleri alınarak analize gönderildiği öğrenildi.

BANKA RAPORLARI GELDİ

Yeni Şafak Gazetesi'nden Şahin Şen'in haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar’ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı öne sürüldü. Kandırılarak örgüte üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı ve bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

GÜLEN’LE AYNI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar’a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen’le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar’ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar’ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.