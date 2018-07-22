KPSS'nin ilk oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı.

Bir çok vatandaşta sınavın yapılacağı okul binalarına gelerek, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Adaylar üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS'de Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.