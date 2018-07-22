LGS'de skandal: Din dersinden muaf olana az puan

Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise giriş sınavında din dersinden muaf olan öğrenciler için alternatif soru sormak yerine sonuç hesaplama yöntemini değiştirmesi kriz yarattı. Çocuklarının mağdur edildiğini ve az puanla karşılaştığını belirten aileler isyan etti. Bakanlığın velilere “yapacak bir şey yok” yanıtı vermesi mağduriyeti büyüttü.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını çözmekle sorumlu öğrenciler, hiç din sorusu çözmese bile 50 soru üzerinden hesaplama yapıldığı için din dersinden muaf öğrencilerin önüne geçti. Eksik sorular nedeniyle az soru karşısında yapılan yanlışların sorumluluğunun arttığı yeni sistemde din sorularından muaf öğrenciler, sorulmayan fazladan 10 sorunun yarattığı dezavantajın, Sınav sonuçlarının inkılap tarihi sorularının ikiye çarpılarak hesaplanmasıyla giderilmesini talep etti. Sınavda din sorularından muaf olmasına karşın hesaplama yöntemindeki değişiklik nedeniyle kızının mağdur olduğunu belirten Arus Berama, “Kızım gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı içinde. Kızım aynı sayıda doğru soru yanıtlayan ve dinden muaf olmayan arkadaşından 40 puan daha az puan aldı’’ dedi.

Olumsuz yanıt

Yaşananlara karşı bakanlığa başvuran aileler ise olumsuz yanıtla karşılaştı. Yapılan görüşmelerde bakanlığın da sorunun farkında olduğunu belirten aileler, hesaplama yönteminin kılavuzla belirlendiği ve bu kapsamda artık bir şey yapılamayacağı yanıtını aldıklarını söyledi. Bakanlığa dilekçe yazan aileler, “6 Ağustos’ta yerleştirmeler başlayacak. İstediğimiz okulların kontenjanlarının bu sürede dolacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın hayal kırıklığının giderilmesini istiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı. “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na göre, yabancı dil ya da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf öğrencilerin puanı, öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlere verdiği yanıtlar göz önüne alınarak hesaplanıyor.