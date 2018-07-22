Kendini 'mehdi' ilan eden Oktar'a 31 yıl önce o rapor verildi...

YÜKSEL ŞENGUL - SÖZCÜ/ ‘Mehdi' olduğunu ilan etmesiyle 1986'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tanıdı o dönem uzman doktor olan günümüzün ünlü psikiyatri Profesörü Sefa Saygılı… Yine o dönemde Saygılı, kendisi gibi uzman doktor olan meslektaşı Mecit Çalışkan'la birlikte “Mistik hezeyanlı bir paranoya vakası” teşhisi konulan Oktar'ı yakından incelediler.

SÖZCÜ, İki genç uzman doktorun “Gazetelerde sık sık yer alan, yüzlerce genci peşinden sürükleyen bu ilginç paranoya vakası, literatür ışığında tartışılmıştır” dedikleri Oktar'ın 1987'deki hastane kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda şunlar yazıyordu: “32 yaşında, erkek, üniversite öğrencisi. Bekar, annesiyle oturuyor. Hastanemize DGM tarafından ‘ümmetçilik propagandası yapmak' suçuna karşı cezai ehliyeti olmadığından TCK'nin 46. maddesi uyarınca muhafaza ve tedavi altına alınması için gönderilmiştir. Sonuçta, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi 2 Şubat 1987 tarih ve 32 numaralı raporunda şu karara varmıştır: ‘A.O'nun paranoya denilen akıl hastalığından muzdarip bulunduğu, suçu bu hastalığının tesiri altında işlediği, dolayısıyla suç sırasında ve halen ceza ehliyetinin bulunmadığı, durumunun TCK'nin 46. maddesi içinde değerlendirilmesi ve iyileşene kadar kapalı bir akıl hastalıkları hastanesinde muhafaza ve tedavi edilmesi gerekmektedir…”

Taburcu oldu, iyileşmedi

“A.O. taburcu olduktan sonra oldukça sistematik olan hezeyanına uygun kitaplar yazarak bastırmıştır. Bunlardan Altın Çağ ve Mehdi adlı kitabında, kıyamete yakın geleceği söylenen ‘mehdi'yi (kurtarıcı) tarif eder. Hezeyanlarına kuvvetle inanmakta ve çevresini inandırmak için de sayısız deliller bulmaya çalışmaktadır.”