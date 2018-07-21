Yolcular isyan etti; uçak pist başından döndü!

Trabzon- Ankara seferini yapmak üzere kalkış için pist başı yapan uçak, klimaların arızalanması ve bazı yolcuların sıcaktan fenalık geçirmesi üzerine geri döndü.

DHA- Aprona gelerek tahliye edilen uçakta fenalaşan yolculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Trabzon'dan Ankara'ya gitmek üzere Trabzon Havalimanı’na gelen yolcular işlemleri sonrasında THY’ye ait 15.40'da hareket etmesi gereken Trabzon-Ankara seferini yapan uçağa alındı. Apronda bir süre bekleyen ve ardından pist başı yaparak uçuşa hazırlanan uçaktaki yolcular, klimaların çalışmadığını belirterek, kabin görevlilerine tepki gösterdi. Yolcuların bazıları, uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalışırken, bazı yolcular ise sıcaktan bunalarak fenalık geçirdiklerini söyledi. Tepkilerin artması ve bazı yolcuların sıcaktan fenalık geçirmesi üzerine kaptan pilot uçmaya hazırlandığı uçağı geri döndürerek aprona döndü. Yaklaşık 200 yolcu uçaktan tahliye edilirken, apronda hazır bekletilen sağlık görevlileri de fenalaşan yolculara müdahalede bulundu.

Tahliye edilen uçaktaki yolcular, dış hatlar terminal binasına alındı. Teknik ekibin uçağın klima arızasını gidermek için çalışmaları sürerken, yolcuların başka bir uçakla seyahat edeceği belirtildi.

Öte yandan klimaları arızalanan uçakta yaşanan anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, yolcuların sıcaktan korunmak için uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalıştığı, tepkilerini de alkışlayarak gösterdikleri görüldü.