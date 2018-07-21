Atatürk'e hakaret etmişti... Flaş gelişme!

Soruşturma kararının verilmesinin ardından yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Anıtkabir'de Atatürk'e hakarete soruşturma

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Videonun yayınlamasından sonra yüzlerce kişi Safiye İnci'yi protesto ederek tutuklanmasını istemişti.

Gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan Safiye İnci, Ankara Yenimahalle'deki ikametgahında göaltına alındı. İnce ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.