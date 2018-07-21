Restore ediliyor ama o izler kalacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sur'da bulunan Protestan Kilisesi'nin restorasyonunu tamamlarken, 500 yıllık Fatihpaşa Cami'de (Kurşunlu Cami) çalışmalar yüzde 70 oranında bitirildi.

Çatışmalar sırasında cami duvarlarına isabet eden kurşun izlerine ise yaşananların hafızalarda kalması için dokunulmayacak.

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberi şöyle:

Diyarbakır'da tescilli 671 eserin 250'si halen sokağa çıkma yasağının bulunduğu Sur ilçesindeki 5 mahallede yer alıyor. Bu eserlerin birçoğu zarar görmüştü. Tarihi cami ve kiliselerin de aralarında bulunduğu 20 eser, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

TARİHİ KURŞUNLU CAMİ RESTORE EDİLİYOR

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ile restorasyon çalışmalarında gelinen son noktayı görmek için yasaklı mahallelere girdik. Polis kontrolünden geçtikten sonra, bizi Osmanlı'nın Diyarbakır'da 500 yıl önce yaptırdığı ilk eseri Fatihpaşa Cami karşıladı. Çatısındaki kurşunlar nedeniyle halk tarafından Kurşunlu Cami olarak da bilinen caminin içerisine ve minaresine restorasyon için iskeleler kurulmuş. Duvarda bulunan yüzlerce mermi izine numaralar verildiği görülürken, işçiler caminin yeniden eski haline gelmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Vakıflar Bölge Müdürü Evsen ile çıktığımız minare şerefiyesinden Sur'u havadan görüyoruz.



KURŞUN CAMİİ YIL SONUNDA İBADETE AÇILACAK

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Fatihpaşa Camisi'nin restorasyonunun yıl sonunda tamamlanacağını söyledi. Caminin restorasyonu için 6 milyon TL harcandığını anlatan Evsen, toplam 20 eserin restorasyonu için harcamanın 50 milyon TL'yi bulacağını belirtti. Tarihi Protestan Kilisesi'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Evsen, "Terör saldırıları sırasında 20 eserimiz zarar gördü. Bunların en başında da Fatihpaşa Camisi gelmekte. Cami ilk Osmanlı eseridir, bu açıdan sembolik bir değeri var. 1516-1526 yılları arasında Vali Fatih Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 2008 yılında restore etmiştik ancak terör olayları sırasında büyük hasar gördü. Tahrip edildi, yakıldı, yıkıldı. Yeniden restorasyon çalışmaları başlattık. Bu yılın sonunda restorasyonu tamamlayıp, ibadete açacağız" diye konuştu.

Evsen, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü 4 Ayaklı Minare'nin ait olduğu Şeyh Muhattar Cami'nin de onarımının önümüzdeki ay biteceğini ve ibadete açılacağının söyledi.