Ankara'da dehşet: 'Ben kim olduğumu göstereceğim'

ÇETİN AYDIN - HÜRRİYET/

Arkasından gelen bir kişi, "Birlikte olacağız." deyip darp ederek aracına zorla bindirdi. Aldığı darbeler sonucu burnu iki yerinden kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Özyurt, hareket halindeki araçtan kendini dışarı atarak kurtuldu. Özyurt'un polis olduğunu söylemesine aldırış etmeden saldırıyı gerçekleştiren saldırgan her yerde aranıyor.

52 yaşındaki emekli polis Nermin Özyurt,(52) geçtiğimiz Pazar akşamı, ailesiyle yaşadığı evin bulunduğu Batıkent'teki siteye yürüyerek girdi. Sitenin içine girdiği sırada arkasından gelen yapılı bir kişi kollarını arkadan kavrayarak, "Benimle geleceksin" deyip darp etmeye başladı. Büyük bir korku ve şaşkınlık içinde polis olduğunu söylediğinde saldırgan, "Ben kim olduğumu göstereceğim, beraber olacağız." diyerek döverek sürüklemeye devam etti. Özyurt'un başını demir parmaklıklara vurdu. Daha sonra başına defalarca yumrukla vurarak siyah renkli lüks aracına soktu ve hareket etti. Saldırganın acelesi vardı, kapı açık kalmıştı. Özyurt, hareket halindeki araçtan ölümü göze alarak kendini aşağı attı. Saldırgan kaçtı.

Nermin Özyurt hemen meslektaşlarını aradı. Polis olay yerine geldi. Nermin Özyurt, polise saldırganın eşgalini verdi. Saldırgan 1.95 boylarında, 100 kilo civarında, kumaş pantolon giyen tşörtlü bir kişiydi. Aldığı darbeler nedeniyle burnu iki yerinden kırılan ve vücudunun değişik yerlerinde morluklar oluşan Özyurt hastanede tedavi gördü. Yaşadığı dehşet dolu dakikaların etkisinden hala kurtulamayan Nermin Özyurt, bu olaydan 20 gün önce de 19 yaşındaki bir kızın başına benzer bir olay geldiğini belirterek, "Bana tecavüz edip öldürecekti. Amacı buydu." dedi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken şu ana kadar bir sonuç alınamadı.