Bir saldırı da İstanbul'dan: Doktor kafa travması geçirdi

Başhekim Doç. Dr. Necdet Sağlam’ın yazılı açıklamasına göre saldırı bugün saat 10.30’da çocuk cerrahisi polikliniğinde gerçekleştirildi.

Doktor Kaymakçı odasında hasta muayene ederken kapıda sıra bekleyen hasta yakınları kendi aralarında kavgaya tutuştu. Doktor, sırası gelmeyen hasta yakınlarına, sırayla muayene yaptıklarını söyledi.

Doç. Dr. Necdet Sağlam, daha sonra olanları şöyle anlattı: “Bir hasta yakınının kavgayı devam ettirmesi sonrasında kendisine hakaret ve tehditte bulunulmuş, daha sonra ani bir saldırı ile hastanın yakını tarafınca yabancı bir cisim kullanılarak darbedilmiştir. Alnında dikiş gerektirecek yara, yüzünde ve göz çevresinde cilt lezyonları ve morluklar oluşmuş, kafa travması geçirmiştir. Bilgisayarlı tomografi çekilmiş, gerekli tedavisi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılmış ve müşahede altına alınmıştır. Takip ve tedavisi devam etmektedir.” Doktor Sağlam, saldırıları önleyecek sosyolojik ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini ifade etti.

Hastanenin bağlı olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise saldırıyı kınadığını belirterek konunun yargıya taşındığı bilgisini verdi.

Geçen günlerde de Şanlıurfa’da bir doktor hasta yakını tarafından saldırıya uğramıştı.