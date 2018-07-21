"Ülkede ekonomik verilerin açıklanması yasaklandı. Asgari ücretle bir hamburger yiyebilmek için 1,5 ay çalışmak gerekiyor. Venezuela bana bir ülkeyi hatırlatıyor. Dilimin ucunda ama adı bir türlü aklıma gelmiyor!" diyen Murat Muratoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Benden selam söyleyin Venezuela’ya!

Mucize sistem, dirilişin formülü “başkanlık sistemini” uygulayan ülkelerden Venezuela, Türkiye'ye 9 ton altın yollamış. İsviçre'ye güvenememiş Türkiye'yi seçmiş.

Uluslararası tahkimden çıkmış ağır tazminat cezaları var. Altınların işlem görebilmesi için sertifikalandırılması gerekiyor. Bu işi de en ucuza Türkiye yapıyor. Zira altınları başka ülkeye gönderseler geri dönmüyor. Borçlarından dolayı el konuluyor.

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En son altın işine girdiğimizde, Reza itirafçı olmuştu. Halkbank hâlâ diken üstünde. Bir çalışanı Amerika'da hapiste… Yine de bayılıyoruz bu altın işine…

Yolladıkları miktar da hepi topu 350 milyon dolar… Sertifikalanıp, Venezuela'ya geri dönüyor altınlar. Hele bizim altınların İngiltere'de olduğunu düşününce gazetelerin yazdığı gibi ortada mehterlik bir durum arasalar da bulamazlar!

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Venezuela'ya gelince… Bundan 20 yıl kadar önce dünyanın en büyük petrol rezervleriyle Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden biriydi…

Başkan Chavez, hapisten çıkıp 1998'de yönetimi devraldığında dünya liderliğine oynayacaklarının mesajını veriyordu. “Dünya bizi kıskanıyor” diyordu.

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Adamlar yol yaptı! Paralar, yol, hastane, inşaat gibi seçmenleri etkileyecek büyük harcamalara gitti. Benzini neredeyse bedavaya sattı. Venezuela hükümeti, bir milyon yoksula ev dağıttı. Bizim TOKİ'yi kıskandırdı.

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Başkan, fırsatını bulunca kanunlar çıkardı. Otoriterleşme yolunda hızla adımlar atmaya başladı. Her ortamda Amerika'yı suçladı. Ülke içinde safları sıkılaştırdı. Gün geldi, atı alan Üsküdar'ı geçti. Yandaşlarını da unutmadı. Büyük paralar dağıttı. Bulduğu her kuruşu harcadı. Çin'den gelecekte üreteceği petroller için 50 milyar dolar aldı. Ülkenin geleceğini sattı!

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Chavez ruhunu teslim edince Maduro başa geçti. Zamanında otobüs şoförlüğü yapan Maduro'nun üniversite diploması bile yoktu. Belki o da kayboldu!

Maduro, Aralık 2015'deki seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Buna rağmen getirilen başkanlık sistemi ile ülkeyi yönetmeye devam etti. Buna Venezuela usulü başkanlık sistemi dedi.

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Maduro, muhalefet liderlerini Venezuela'nın gelişmesini istemeyen dış mihraklardan destek almakla suçladı. Basının tamamını yandaş yaptı.

Tarım bitti. Sanayi bitti. Çiftçi ürün yetiştirmiyor. Sanayici mal üretmiyor. İğneden ipliğe her şey dışarıdan ithal ediliyor. Halk sefalet içinde… Ülke, yüzde 20.000 enflasyonuyla felaketin eşiğinde…

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Maduro, maaşlara yüzde 150 zam yapıp; “Dünyada maaşlara en fazla zam yapan ülkeyiz” diyor. Gazetelere “müjde” diye manşet oluyor.

Ülkede ekonomik verilerin açıklanması yasaklandı. Asgari ücretle bir hamburger yiyebilmek için 1,5 ay çalışmak gerekiyor. Venezuela bana bir ülkeyi hatırlatıyor. Dilimin ucunda ama adı bir türlü aklıma gelmiyor!