Ertuğrul Özkök'ten Ersoy Dede'ye 'Ceceli' yanıtı

Ersoy Dede dün Star gazetesindeki yazısında Mustafa Ceceli'ye sahip çıkmış; "Hanginiz oğlunuzun eşcinsel bir evlilik içinde büyümesini, yetişmesini ister?!.." demişti.

Yandaş yazar Ceceli'ye destek çıktı

Özkök Ersoy Dede'nin o yazısına şöyle yanıt verdi:

Bak Ersoy, Ceceli meselesi o değil bu

STAR gazetesi yazarı Ersoy Dede diyor ki:

“İyi tamam da Mustafa Ceceli’nin eşinin eşcinsel ilişkisini hiç konuşmayacak mıyız...”

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Bekliyordum birinin çıkıp bunu cesaretle söylemesini...

Çünkü meselesinin tam özü bu...

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Bak Ersoy...

(Yaşça büyük olduğum ve seni samimi bulduğum için böyle hitap ediyorum, umarım alınmazsın.)

Gel her şeyi açık açık, kelime kelime yazalım...

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- BİR: Ayrılmış her anne ve babanın, evladının vesayetini almak için hukuki yollara başvurması normaldir, hakkıdır...

- İKİ: Her iki tarafın da vesayeti almak için öteki tarafın zaaflarını, eksikliklerini gerekçe göstermesi, hatta kendince “ahlaksız” bulması da hakkıdır, normaldir...

Buraya kadar hiç

mesele yok...

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Mesele şu:

- BİR: Önce hepimiz bilelim mi, “ahlaksızlık”, tek taraflı olarak ileri sürülebilecek bir gerekçedir ama çoğu kez herkesçe kabul edilen bir tanım değildir.

- İKİ: Asıl önemli olan şudur. Birinin sizce ahlaksızlığını kanıtlamak için kendiniz daha ahlaksız yöntemlere başvurma hakkına sahip değilsiniz.

- ÜÇ: Bir insanın odasına gizli kamera koymak ahlaksızca bir davranıştır. Bunu delil olarak sunmak ahlaksızca bir şeydir. Mahkemenin kanunsuz yoldan elde edilmiş bir delili dosyaya koyması yanlıştır. Ama asıl en ahlaksızca ve suç olanı ise bunu kamuoyuna yaymak için sızdırmaktır.