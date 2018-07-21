21 Temmuz 2018 08:05

Adnan Oktar örgütünün şifresi çözüldü! İğrenç konuşmalar...

Adnan Oktar örgütünün şifresi çözüldü! İğrenç konuşmalar...
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.
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Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri Habertürk’teki iddialara göre şöyle sıralandı:

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedıkodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

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