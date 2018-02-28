Doğu Ekspresi'ne baskın! Yolcular gözaltına alındı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekpresi’nde Mercan Beldesi tren istasyonunda denetim yaptı. Kimlik kontrolü sırasında yabancı uyruklu 40 yolcunun Kars Valiliği İl Göç İdaresi’nden aldıklarını iddia ettikleri yolculuk belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçağın, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilince, trenden indirildi.

Kaçaklar, yasal işlem yapılmak üzere Üzümlü ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.