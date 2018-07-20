Öz kızına tecavüz eden Oflaz’ın kardeşine tepki yağdı

Oflaz Media Group yöneticisi Esra Oflaz Güvenkaya, ağabeyi Fatih Oflaz'ın öz kızına yönelik tecavüz iddialarıyla ilgili bir açıklama yaparak, "Dileğim ağabeyimin bu affedilmez, kabul edilmez suçtan aklanması ve kızının inşallah böyle bir tacize uğramamış olması. Ancak denildiği gibi bu taciz olayı gerçekse, bu durumda en ağır cezayı çekmesi gerekir" dedi.

MTV, Eurosport olmak üzere birçok eğlence ve tematik kanalın sahibi olan medya patronu Fatih Oflaz’ın öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunması ve 2 yıldır yargılandığı davada 18 yıl 9 ay ceza almasıyla ilgili skandal olayın yankıları sürüyor. Olayın açığa çıkmasının ardından Fatih Oflaz’ın kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya da bir açıklama yayınladı.

Güvenkaya’nın Instagram hesabından “Kamuoyuna bilgilendirme” başlıklı açıklaması şöyleydi:

“Bu sabah basında yer alan ağabeyim Fatih Oflaz ile ilgili haberlerin tarif edilemez üzüntüsünü yaşadığımı öncelikle sizlerle paylaşmak isterim.

Kendim aile içi ruhsal ve fiziksel şiddete maruz kalmış travmatik bir çocukluk ve gençlik geçirdiğim için, bu konuda çok hassas olmam sebebiyle yıllardır çocuklar ve gençlerle ilgi sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor veya yer alıyorum. Hep dediğim gibi maalesef ailesini seçemiyor insan. Ve yıllardır yaptığım çalışmalarda ailemizin veya başımıza gelen kötü olayların kendi kimliğimizi belirlemesine izin vermememiz gerektiğini, travmalarımızı iyiliklere dönüştürmemiz ve kendi varoluşumuzdaki en iyi versiyonumuza ulaşmak için mihenk taşı olarak kullanmamız gerektiğini savunuyorum ve o şekilde güçlenmeye çalışıyorum.

Bu nedenle, büyük bir hassasiyetle yaklaştığım bu konularda ailemden birinin cinsel istismar ile suçlanması beni açıklanamaz şekilde sarstı. Ben bu konuyu son dava aşamasına gelene kadar maalesef bilmiyordum. Hatta yeğenim dava öncesi bir süre babasının şirketinde çalışmış ve her hangi bir sorun bizlere hissettirmemiş idi. Kızının ağabeyime dava açması ile bu konuyu öğrendim. Ağabeyim kendisine yöneltilen bu suçlamayı şiddetle reddetti ve yeğenim ile eski eşinin kendisine parasal şantaj yaptığını belgeledi ve neticesinde çok büyük meblağdaki bu rakamı vermediği için karalamak amaçlı bu suçlamanın yapıldığını söyledi. Ve mahkeme süreci bu şekilde başladı. Benim için, öz kızının ağabeyime taciz davası açması bile korkunçtu ve üzüntümden Ocak ayında ciddi bir beyin kanaması geçirdim, ancak tedavi sürecim sürüyor. Ağabeyim ile kızının arasındaki dava şu an temyiz sürecinde. Tüm kalben dileğim ve duam ağabeyimin bu affedilmez, kabul edilmez suçtan aklanması ve kızının inşallah böyle bir tacize uğramamış olması. Ancak denildiği gibi bu taciz olayı gerçekse, bu durumda en ağır cezayı çekmesi gerekir. Kalbim ne kadar dağlansa da bu suç kabul edilemez. Ve şayet bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağımı tüm kamuoyuna bildiririm.”



Güvenkaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın altına yüzlerce yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Güvenkaya’ya “Bir hala olarak, bunca süre taciz skandalını nasıl fark etmezsin” şeklinde eleştiri yöneltti.

İşte, o tepkiler: