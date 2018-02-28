Liseli genç kıza Instagram şoku!

Çanakkale'de bir lise öğrencisinin sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını paylaşan iki kişiden biri tutuklandı.

(DHA)- Çanakkale'de lise öğrencisi G.A.'nın (16), kendisine cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada çıplak fotoğrafını paylaştıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu S.Ş. (20) tutuklandı, İ.Ö. (20) serbest bırakıldı.

Bayramiç ilçesindeki lisede 10'uncu sınıf öğrencisi G.A., okul dışından arkadaşlık yaptığı İ.Ö. ve S.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu. G.A., İ.Ö. ve S.Ş.'nin çıplak fotoğraflarını da sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'a koyduklarını öne sürdü.

Savcılığın talimatı üzerine İ.Ö. ve S.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunda, İ.Ö. ve S.Ş. üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. İki şüpheli, savcılıkta ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bayramiç Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli S.Ş. tutuklandı, İ.Ö. ise denetimli serbestlikle bırakıldı.

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı kararıyla, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen G.A.'nın, eğitimine başka bir yerde devam edeceği belirtildi.