Cumhuriyet'in haberine göre, 33 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç katliamının 3 yılında Ankara Sakarya Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Eylemcilere müdahalede bulunan polis 10'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.
20 Temmuz 2018 19:17
Suruç anmasına müdahale: Gözaltılar var
Suruç katliamının 3. yıldönümünde Ankara'da açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, en az 10 kişi gözaltına alındı.
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