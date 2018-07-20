Dolmabahçe'de yol çöktü!

DHA - Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Kabataş istikametindeki çökme sonrası polis, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

Yapılan inceleme sonrası ilk tespitlerde çökmenin asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşıldı. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılırken yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yolun çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı belirtildi.

İBB: ASFALT ALTINDAKİ DEFORMASYONDAN DOLAYI OLDU

Yaşanan olay ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamada, "Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde İnönü stadı ön tarafında meydana gelen çökme ile ilgili olarak yapılan ilk tespitlerde asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılıyor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimali bulunmuyor. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yol kısa sürede trafiğe açılacak" denildi.