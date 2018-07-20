Saray İttifakı'na destek vermişti... İzinsiz yardım toplayacak

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca belirli nitelikleri taşıyan tüzel kişilerin izin almaksızın yardım toplayan kuruluşlardan sayılması kararlaştırıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan izin almadan yardım toplayabilecek olanların, İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenip ilan edildiği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemeyle Türkiye'deki 113 bin 229 faal dernek arasından sadece 22'sinin izinden muaf tutulduğu ifade edilirken listede Beşir Derneği de yer aldı.

24 Haziran öncesinde mesaj yayınlamıştı

Menzil tarikatına bağlı kuruluşlar 24 Haziran seçimleri öncesinde gazetelere ilan vererek tavrını açıklamıştı.

Gazetelere verilen ilanda, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Genç-Kon imzalı ilanda Beşir Derneği de imzacılar arasındaydı.