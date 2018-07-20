Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)- Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Adli kontrol uygulanan 8 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden faydalandığı öğrenildi. Diğer 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Öte yandan, firari durumdaki 2 zanlının yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.