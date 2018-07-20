Adnan Oktar soruşturmasında 'kuyumcu' detayı!

MASAK'ın yaptığı araştırmada da, Adnan Oktar grubuna ait Oflaz Kuyumculuk, CSK Kuyumculuk, Özüm Kuyumculuk, Yeşil Tuna Kuyumculuk ve Yılfer Kuyumculuk adıyla, 5 ayrı şirket kurulduğu ve 6136 sayılı ateşli silahlar yasası gereği her bir şirketin ortaklarından 2'sinin silah taşıma ruhsatı alma hakkı elde ettiği belirlendi. Böylelikle bu şirketler üzerinden toplam 10 adet silah ruhsatı alındı.

6136 sayılı Ateşli Silahlar hakkındaki yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde,''Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalar halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine silah taşıma ruhsatı verilir'' hükmü bulunuyor. Adnan Oktar grubundaki şüphelilerin de kağıt üzerinde kuyumcu, değerli taş ve maden işleyen şirketler kurdukları ya da ortak oldukları ve bu sayede silah ruhsatı aldıkları belirlendi.