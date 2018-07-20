221 daire: Su bağlatmak isterken öğrendiler!

Kooperatifin bodrum katlarındaki sığınak ve depo alanlarını meskene çevirerek sattığı iddia edilen kooperatif başkanı ile bu dairelere ruhsat veren belediyenin fen işleri müdürü hakkında dava açıldı.

ÜMİT TÜRK - SÖZCÜ/ İstanbul Arnavutköy Taşoluk'taki S.S. Marmara Tankçıları Yapı Kooperatifi’ndeki, yapı ruhsatında ortak alan olarak belirtilen bodrum katındaki sığınak ve depoları meskene çevirerek satan kooperatif başkanı M.Ş., ile bu duruma onay veren belediyenin fen işleri müdürü hakkında başlatılan soruşturma 5 yıl sonra tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti.

YAPI RUHSATINDA, SIĞINAK VE DEPO

Arnavutköy’de 1996 yılında dar gelirli ailelere hitap etmesi amacıyla S.S. Marmara Tankçıları Yapı Kooperatifi adında 1080 dairelik bir kooperatif kuruldu. Taşoluk Belediyesi tarafından, düzenlenen yapı ruhsatında kooperatifin; bodrum katları sığınak ve depo, zemin, birinci, ikinci ve üçüncü katları daire, son katları ise çatı katı olarak belirtildi. Ruhsata düşülen imar notuna da, “Bodrum katlarda bağımsız bölüm yapılamaz” hükmüne yer verildi.

SIĞINAKLAR DAİREYE ÇEVRİLDİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ DE ONAY VERDİ

Ancak, inşaat halindeki kooperatifin bodrum katlarındaki sığınak ve ortak alan olarak belirlenen yerler o dönem kooperatif başkanı olan M.Ş., tarafından daire haline çevrildi. Bu şekilde elde edilen 221 daireye ilişkin hazırlatılan tadilat projesi de, Taşoluk Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürü Ş.Y., tarafından 2008 yılında onaylandı. Ş.Y., ilk ruhsatın onay tarihi ve ruhsat numarasını tadilat projesi üzerine yazarak, proje üzerindeki fiili durumu aştı. Bu şekilde, tapu alınması sağladı.

SU VE ELEKTRİK BAĞLATMAK İSTERKEN ÖĞRENDİLER

Bu sırada ev sahibi olma hayaliyle bekleyen vatandaşlara, giriş kat yerine bodrum kat daireler teslim edildi. 2013 yılında evlerine su ve elektrik bağlatmak için başvuran daire sahipleri, daire diye satılan evlerin aslında sığınak ve depo olduğunu ve ortak alanda kaldığını öğrendi. Yaşadıkları karşısında şoka uğrayan daire sahipleri savcılığa giderek, hem emlakçılık yapan hem de kooperatif başkanı olan M.Ş., hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK USÜLSÜZLÜĞÜ TESPİT ETTİ

Soruşturma başlatan savcılık, yaptığı araştırmada o dönem kooperatif başkanı olan emekli asker M.Ş., ile sonradan Arnavutköy Belediyesi olan Taşoluk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.Y.’nin usulsüzlük yaparak sığınak olarak belirlenen bodrum katlarını tadilat onayı almadan meskenlere çevirdiğini tespit etti. İmara aykırı dönüştürülen evlerin onlarca kişiye satıldığı belirlendi.

SIĞINAKLARI DAİREYE ÇEVİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.Ş., tadilatın kendisi tarafından yapıldığını ve onaya sunulduğunu kabul etti. Soruşturma evrakında M.Ş.’nin projede bulunan sığınak ve depo olarak belirtilen yerlerin bağımsız bölüme çevrilmesi mümkün değilken tadilat projelerini eski imar müdürü olan şüpheli Ş.Y.’ye imzalattırmak suretiyle Ş.Y.’yi, “Resmi evrakta sahtecilik” suçuna azmettirdiği, bunun yanında da tadilat projelerine dayanarak sığınık ve depo olarak belirtilen katı bağımsız bölüme çevirmek suretiyle üyelere tahsis ettiği, üçüncü şahıslara sattığı, bu suretle maddi menfaat temin ederek “Dolandırıcılık” suçunu işlediği ifade edildi.

KOOPERATİF BAŞKANI İLE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜNE DAVA AÇILDI

M.Ş., hakkında, “Resmi evrakta sahtecilik suçuna azmettirmek” ile “Dolandırıcılık” suçlarından 254 yıla kadar, Ş.Y., hakkında ise, “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 14 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

TAPU İPTALİ DAVALARI AÇILDI

Öte yandan söz konusu daireye dönüştürülen sığınaklara verilen tapuların iptali için mahkemelerde çok sayıda davalar açıldığı öğrenildi.