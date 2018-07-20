O ilçe 'vekaleten' yönetiliyor!

Sözcü- Sivas’a bağlı yaklaşık 20 bin nüfuslu Kangal’da bürokratik kriz yaşanıyor. Görevlerinden ayrılan birçok bürokratın yerine uzun süredir yeni atama yapılmadı. Hal böyle olunca da ortaya ‘vekaleten yönetilen’ bir ilçe çıktı.

Kangal Hükümet Konağı'na giden vatandaşların işlemlerinde sık sık aksaklıkların meydana geldiği öğrenildi. Kurumlarda onlarca dosya işleme alınmayı beklerken, ilçe halkı ise bir an önce resmi atamaların yapılmasını talep ediyor.

KAYMAKAMSIZ İLÇE

Kangal kaymakamlığına 2017 yılının Kasım ayında vekaleten Mehmet Bek getirildi. Görevini vekaleten sürdüren Bek, 2018 yılının Temmuz ayında ise görevinden ayrıldı. Bek'in yerine yeni atama yapılmazken, kaymakamlık görevini Ulaş İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’ın yürüttüğü ortaya çıktı.

PROTOKOLDE VEKALET SAVAŞLARI

Öte yandan Kangal Kaymakamlığının resmi internet sitesi bulunan protokol listesinin de güncellenmediği, listede bulunan birçok kurum müdürünün tayininin çıktığı öğrenildi.

ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ DE VEKALETEN TARIM MÜDÜRÜ DE

Örneğin; Kangal Özel İdare Müdürü Ahmet Eyce, 6 Mart 2018 yılında kurumun iş makineleriyle kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle görevinden alınmıştı. Eyce'nin ardından İl Özel İdare Müdürlüğü görevini ise Recep Çelikkaya’nın vekaleten atandığı belirlendi.

İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Serkan Güneş'in de yaklaşık 4 ay önce tayini çıkmasının ardından görevi vekaleten Mithat Coşkun’un yürüttüğü öğrenildi. Öte yandan Kangal’da bulunan birçok okul müdürünün de görevlerini vekaleten sürdürdüğü anlaşıldı.

“SORUNLAR YAŞIYORUZ”

CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Cihangiroğlu ” İlçemizde yıllardır süren vekaleten görev yürütme alışkanlığı var. İlçemizde Kaymakam dahil birçok kurum müdürü göreve vekaleten getiriliyor. Bu durum ilçe halkının bürokratik işlemlerinde sorunlar çıkmasına sebep oluyor. Kangal halkı artık vekaleten yönetilmek istemiyor. Bu konudan dolayı çok şikayet alıyoruz. Devlet yetkililerinin gerekeni yapmasını talep ediyoruz” dedi.

CUMHUR İTTİFAKININ KALESİ

Kangal’da 2014 yılında yapılan belediye başkanlığı seçimini, kullanılan oyların yüzde 47,27’sini alan AKP’li Mehmet Öztürk kazanmıştı. İlçede; ikinci parti, oyların yüzde 32’sini alan BBP, üçüncü ise oyların yüzde 14’ünü alan MHP olmuştu.

Geçtiğimiz ay yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan ilçede kullanılan oyların yüzde 58’ini, Muharrem İnce ise yüzde 31’ini almıştı.