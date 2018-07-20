İstanbul için dikkat çeken tahmin! Gelecek hafta...

Meteoroloji'den son dakika 3 ile kritik uyarı geldi. Bugün Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise yerel olarak sağanak yağış devam edecek.

24-25 Temmuz salı ve çarşamba günleri başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde şiddetli yağış ve beraberinde kuvvetli meteorolojik olaylar görülebileceği belirtildi. İstanbul'da bugün ise parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

Meteorolojik verilerden derlenen tahminlere göre, 24-25 Temmuz salı ve çarşamba günleri başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde şiddetli meteorolojik olaylar görülme ihtimali bulunuyor. Meteorolojik model tahminlerine göre, 24 ve 25 Temmuz için havadaki kararsızlık değerleri yüksek seviyelere çıkarken, tahminlerin uyarıya dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GEÇEN YIL BÜYÜK HASARA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurtgenelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.