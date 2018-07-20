'Kırklareli’ne santral kurulursa tarım ve hayvancılık biter'

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Kırklareli’nde yapılması istenen termik santralin çevreyi kirleteceğini söyledi. Başkan, “Verimli topraklarımız zarar görecek. Ekonomik ve sosyal denge bozulacak” dedi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Kırklareli merkezine 19 km mesafedeki, büyük kısmı tarım arazisi olan alana kömürlü termik santral yapılması için hazırlanan proje 27 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda askıya çıkmıştı. Bölge halkının, çevrecilerin ve kent konseyinin itiraz ettiği santralin tarım ve hayvancılığı bitireceğini ve çevre kirliliğini artıracağını açıklayan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan tehlikeye dikkat çekti.



Ekrem Şaylan

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Kırklareli il merkezine 19.5 km., Ulukonak Mahallesi'ne 700 m., Dokuzhüyük Mahallesi'ne 1.8 km., Karahalil Mahallesi'ne 3 km., Bostanlı Mahallesi'ne 5.3 km. mesafede yapılması planlanan Entegre Termik Santrali Proje sahasının 417.021 m2'lik kısmı tarım arazilerinden, 83.020 m2'lik kısmı ise orman alanlarından oluşuyor. Proje süresi 35 yıl olarak planlanan santral için 28 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuran madencilik şirketi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatılmasını talep etmişti.

‘TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL'

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bölgeye santralin kurulması halinde yaşanacak tehlikelere dikkat çekti. ÇED dosyasına itiraz eden Şaylan şunları söyledi “Proje alanı etrafı ve kendisi mutlak tarım arazileri ve sınırlı varlığımız olan orman alanları üzerindedir. Yöre için büyük bir öneme sahip olup tarımsal potansiyeli yüksekliği nedeniyle planlama alanının “Tarım dışı amaçlı kullanıma” açılmasıyla geçimini tarımdan sağlayan bölgede ekonomik ve sosyal denge bozulacaktır. Projenin gerçekleşmesi halinde kurulacak termik santrallar toprak, su ve hava kirlenmesine sebep olarak telafisi imkânsız ve geri dönüşü olmayan büyük maddi ve manevi zararlar oluşturacaktır.



‘TOPRAKTAN TAVİZ VERMEYİN'

Kırklareli tarımı için oldukça verimli sulanabilir arazilerimiz bu bölge içerisinde yer almaktadır. Çiftçilerimiz için, bu tarım arazileri sebzecilik, meyvecilik, bağcılık gibi katma değeri yüksek ürün yetiştirme potansiyeli bulunan arazilerdir. Termik santral kurulması, kaliteli tarım arazileri yanında gelişmiş hayvancılık sektörüne de zarar verecektir. Unutmayın gıda üretimi ancak tarım toprakları vasıtasıyla mümkündür. Aynı toprağın oluşumu için yaklaşık 20.000 yıl gerekmektedir. 30-40 yıllık projeler için ne toprağınızdan, ne de sağlığınızdan taviz vermeyin. Kurulacak kömürlü termik santrallerin Kırklareli çevresinde, çevre ve insan sağlığı yönünde çok büyük ve ciddi tehlike yaratacağı tartışmasızdır. Bölgede yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan canlıların varlığını sürdürmesi açısından, entegre termik santrali için ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep ediyoruz.”



BİR YILDA 2 MİLYON 560 BİN TON KÖMÜR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nda askıya çıkan termik santral proje dosyasında yılda 7 bin saat çalışacağı belirtilen santralin iki ünitesinde saatte 358 ton yerli kömür tüketimi olacağı ifade edildi. Bu da yılda 2 milyon 506 bin ton kömür yakılacak anlamına geliyor.

Kömürlerin yanması ile saatte 72 ton kül meydana geleceği de belirtilen santralin bölgede su, hava ve atık kirliliğine neden olacağını belirten çevreciler ÇED sürecinde projeye itiraz etti. Proje işletme aşamasında ise termik santralde yaklaşık 1.500 kişi, kömür ocaklarında ise pik dönemde yaklaşık 500 kişi olmak üzere toplam 2.000 kişi çalışacağı belirtildi. Söz konusu alanın “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nda “tarım arazisi” ve “orman alanı” olarak yer aldığına dikkat çeken Ekrem Şaylan santralin yapılmaması için mücadele edeceklerini söyledi.