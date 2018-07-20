Yazıcı yanıtladı: Bedelli askerlik süresi kaldırılacak mı?

28 gün askerlik şartının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Yazıcı "Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.

Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Hayati Yazıcı, bedelli askerliğe ilişkin olarak, "Bu bir sorun. Türkiye'nin gençleriyle ilgili. Askerlik vatan görevi. Yığın haline gelmiş temel bir sorun. Siyaset sorunlara karşın duyarsız kalamaz. Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var" dedi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"3-5 yılda bir bu birikim oluyor. Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde. Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı."