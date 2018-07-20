7 Şubat Kumpası'nda 14 tutuklama

"MİT kumpası" soruşturmasında aralarında eski emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 14 kişi tutuklandı.

“FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpası” soruşturmasında, 6 şüpheli tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpası” soruşturması Fetullah Gülen, “MİT imamı” olduğu iddia edilen Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında, 12 Temmuz’da yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 5’inin firari olduğu, 10’unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu bulunduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin bulunması için operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 6 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

8 ŞÜPHELİ DAHA TUTKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında adliyeye götürülen ve aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli de tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 8 kişi tutuklandı.

7 Şubat 2012’de, dönemin savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmıştı. MİT’ten savcılığa gönderilen yazıda ise, ifade için Başbakanlık’tan izin alınması gerektiği belirtilmişti. Savcı Muammer Akkaş, ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle Hakan Fidan hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.