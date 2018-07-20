Akın İpek'in şirketinden 'Ev hapsi' açıklaması

FETÖ davasında firari olan Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildiği iddia edildi. Konuyla ilgili Akın İpek'in Londra'daki şirketinden yazılı açıklama yapılarak iddia yalanlandı.

Habertürk'te yayınlanan habere göre; Akın İpek'in pasaportuna da el konuldu. İngiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak... Ancak akşam saatlerinde İpek'e ait İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Koza-İpek çalışanları hakim karşısına çıktı: Sanıklar ağlayarak savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti.

Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ

İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

"TERÖRİZMİN FİNANSMANI.."

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyım atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

77 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akın İpek'e 77 yıl, cezaevinde bulunan kardeşi Cafer Tekin İpek'e 90 yıl diğer şüphelilere ise 10 ile 30 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. Akın İpek ve kardeşi Cafer İpek'in ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede her ikisi için toplam 167 yıl hapis cezası talep edildi. Koza-İpek Grubu şirketlerinin FETÖ'ye bağlı eğitim ve medya kurumlarına 1.5 milyar TL'lik fon aktardığı belirtildi. Bunlardan 688 milyon TL'sinin eğitim kurumlarına, 850 milyon TL'sinin ise medya kuruluşlarına olduğu kaydedildi.

ŞİRKETİ EV HAPSİ İDDİALARINI YALANLADI

Akın İpek’in İngiltere’de ev hapsine alındığı ve pasaportuna el konulduğuna yönelik haberlerin ardından, Akın İpek’in yönetiminde bulunduğu İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Devlet kontrolündeki Türk medyasında çıkan yanlış haberlerin aksine Akın İpek ev hapsine alınmamıştır” ifadeleri yer aldı. Koza Ltd., Akın İpek’in İngiltere sınırları içerisinde hareketine yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını da duyurdu.