Öksüz'ü serbest bırakan hakime istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Sönmez, savunma için ek süre istedi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, Akıncı Üssü’ne yakın bir tarlada yakalanan ve FETÖ örgütünün Hava Kuvvetleri imamı olarak anılan Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez’in, 15 yıla kadar hapsi istendi.

SÖNMEZ İÇİN 15 YIL İSTENİYOR

Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Çetin Sönmez katıldı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti iddia makamına söz verdi. Sanığın örgüt mensubu olduğuna ilişkin tanık beyanlarını okuyan savcı, toplanan deliller ışığında Sönmez’in, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcının mütalaasının ardından söz alan Çetin Sönmez, avukatının görevden çekildiğini, avukat yardımından yararlanamadığını, baro tarafından görevlendirilen avukatıyla görüştükten sonra mütalaaya karşı savunma yapmak istediğini söyledi.