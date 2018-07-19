Erdoğan istedi; bakanlık harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı. Soylu, gerçekleştirdiği konuşmada, uyuşturucunun kökünü kurutmaya kararlı olduklarını, iki evladının bulunduğunu ve kendi çocuklarını kolladığı gibi milletin çocuklarını da bu illetten korumak zorunda olduğunu belirtti.

“Bekçi düdüğünü duymak istiyorum”

Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda önemli işler yaptıklarını söyleyen Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlattı.

10 bin bekçi alınacak

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçi alımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve Polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını bildirdi.