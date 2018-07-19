Süper Loto uçtu; 27 milyon lira!

9 haftadır devreden Süper Loto'dan rekor kıracak bir büyük ikramiye geldi. Vatandaşlar bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dudak uçuklatan büyük ikramiye Eskişehir'e çıktı. İşte 19 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu...

Süper Loto bu hafta büyük ikramiye olarak 27 milyon 95 bin TL veriyor. Vatandaşlar, Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalıştı. 9 haftanın biriken ikramiyesi Eskişehir, Sivrihisar’da bir kişiye çıktı. İşte Süper Loto sonucu ve şanslı rakamlar…

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar:

19, 20, 27, 31, 37, 53

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR