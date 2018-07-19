Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kadın ve 3 çocuk Meriç'te kayboldu

5 kişi karaya çıkmayı başarırken bir kadın ve 3 çocuk sularda kayboldu.

Meriç Nehri üzerinden bu sabah Yunanistan’a geçmeye çalışan dokuz Türkiye vatandaşının teknesi devrilince, beş kişi karaya çıkmayı başardı; ancak, bir kadın ve üç çocuk sularda kayboldu.

Teknede bulunanlardan birinin Avusturya’da yaşayan akrabasını araması üzerine olay hakkında Yunan makamlarına İnterpol’den de mesaj gönderildi.

Thurios bölgesinde yaşanan olay ile ilgili soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından kayıp olanların bir anne ve 3 çocuğu olduğunu ve bir çocukda can yeleği bulunduğu bilgisini paylaştı.