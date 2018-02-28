11 yaşındaki Elif'i ölümden sırtındaki çanta kurtardı!

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hafif yaralanan Elif'i, sırtında bulunan ve içerisi ders kitabı dolu olan çantasının kurtardığı belirtildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Naz Özdilek İlkokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı iş yerinin metal çatısının biri büyük, diğeri daha küçük iki parçası uçarak okulun bahçesine düştü. Bu sırada okulun bahçesinde sınıfına gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, uçan parçalardan küçük olanının sırtına gelmesiyle yaralandı. Elif, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, metal çatı parçasının Elif Gülzade Akbaba'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının onu daha olumsuz bir durumdan koruduğu belirtildi.