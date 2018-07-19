DHA - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri meslekten ihraç edilen hemşire S.S.’yi evinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 bin 490 TL para, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet telefona el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan adliyeye sevk edildi. S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 Temmuz 2018 16:09
Meslekten ihraç edildi: FETÖ'den tutuklandı
KARABÜK’te, meslekten ihraç edilen hemşire S.S. (43), FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
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