Bedelli askerlik parası için satış ilanı verdiler

BEDELLİ askerlik için gerekli 15 bin TL'yi temin etmek için bankalar kredi düzenlemesi yaparken, online satış siteleri üzerinde ise 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı.

DHA - Otomobil, daire, cep telefonu satanlar arasında en dikkat çekeni ise dairesini 148 bin TL'ye satmak isteyen ilan sahibi oldu.

31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapabilmesine olanak sağlayan 'bedelli askerlik' düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasa, TBMM'de 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek. Torba yasayla birlikte TBMM'den geçmesi planlanan düzenleme, iç piyasaya da hareketlilik getirdi. Bankalar bedelli askerlik kredileri için hazırlık yaparken ilginç bir de durum yaşandı. Türkiye'de gayrimenkul, otomobil ve çeşitli taşınmazların yanı sıra kişisel eşyaların satışının yapıldığı internet sitesinde 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı. Bazı kullanıcılar 40-50 bin TL'lik otomobillerini, bazıları da dairelerini bedelli askerlik için satışa çıkardığını yazdı. Bedelli askerlik için satışa çıkarılanlarda drone, motosiklet, cep telefonu, daire, arsa ve otomobiller en çok başlık açılanlar arasında yer aldı.

İlanlar arasında en dikkat çekicisi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 100 metrekarelik daire oldu. Dairenin sahibi 'Bedelli askerlik için acil satılık' başlığıyla açtığı ilanda, dairenin krediye uygun olduğunu belirterek 148 bin TL istedi.

Sitede şu ana kadar bedelli askerlik için 60 başlığın açıldığı görüldü.