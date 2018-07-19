'Evdekiler hep CHP'li' dedi, bunu yaptı

Evdekilerin hep CHP’li olduğunu söyleyen Ramazan B. “Ben kendimi buradan aşağıya Recep Tayyip Erdoğan için atacağım. Herkes görsün, duysun” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüde, alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı.

Evdekilerin hep CHP’li olduğunu söyleyen Ramazan B. “Ben kendimi buradan aşağıya Recep Tayyip Erdoğan için atacağım. Herkes görsün, duysun” dedi.

Adana’nın yerel televizyonu TVA’da yer alan habere göre; tatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi.

Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.