Torunlar Center patronları yine kurtardı

NURCAN GÖKDEMİR/BİRGÜN- Anayasa Mahkemesi 10 işçinin asansör düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği “Torunlar Cinayeti”ne ilişkin patronları kurtaran yargı kararına karşı yapılan başvuruyu reddetti.

Torunlar Center’ın patronları hakkında takipsizlik kararının verilmesinin ardından 32’nci kattan düşen asansörde yaşamını yitiren iki işçinin yakınları etkili soruşturma yapılmadığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. İnşaatın sahibi olan Torunlar Center patronları yerine sadece taşeron şirketin sahiplerinin yargılanmasına itiraz eden işçilerin yakınları, “Olaya ilişkin ceza soruşturmasının yetersiz dolduğu, işveren sorumluluğunun yeterli şekilde araştırılmadığı, eksik inceleme yapıldığı, işverenlere ilişkin soruşturmanın kapatıldığı” iddiasında bulundu.

“10 ömür tükendi”

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu “kanun yolları tüketilmeden” yapıldığı gerekçesiyle oy birliği ile reddetti. Kararda, olayda sorumluluğu bulunan 25 kişi hakkında ceza yargılamasının sürdüğü belirtilerek, “Her ne kadar savcılık soruşturması aşamasında yeterli araştırma yapılmadığı ve soruşturmanın etkili şekilde yürütülmediği ileri sürülmüşse de yargılama sürecinin olayın koşullarına belirleyebilecek, sorumluların tespitini ve cezalandırılmasını sağlayabilecek nitelikte olmadığına ilişkin veri bulunmamaktadır” denildi. Olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında verilen takipsizlik kararı ile ilgili olarak da “sorumluların tespit edilerek haklarında dava açılmasının her zaman mümkün olduğu” belirtildi. Bu nedenle yargılama süreci bitmeden bir karar alınamayacağı ifade edilerek başvuru reddedildi ve yargılama giderleri de başvurucuların üzerine bırakıldı.