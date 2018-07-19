Firari FETÖ'cü Akın İpek'e şok!

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan işadamı Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildiği, İpek'in pasaportuna da el konulduğu ileri sürüldü.

Habertürk'ün aktardığına göre, Koza-İpek Holding'e ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'e ev hapsi verildi.

Londra'da bulunan İpek'in pasaportuna da el konduğu belirtildi.

Habere göre Londra'da yaşamını sürdüren İpek hakkında İngiliz makamlarınca yakalama kararı çıkartılarak, mahkemeye sevk edildi. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması da yasak.