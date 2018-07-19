Oktar soruşturmasından: '13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturmaya bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talepli müzekkeresinde mağdurların ifadelerine yer verildi. Çocuk mağdur G.Ç., cinsel ilişkiye girdiği anları Adnan Oktar'ın izlediğini ve cinsel ilişkiyi yönlendirdiğini öne sürdü.

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"TURNİKE SİSTEMİ" İDDİASI

Adnan Oktar'ın cinsel ilişkiye girdiği kadınları çeşitli kategorilere ayırdığı ve örgüt içerisinde farklı görevler verdiği, birçok kadına da türlü eziyetler uygulayarak her türlü sapkın arzusunu kabul eden adeta bir köle haline getirdiği belirtilen müzekkerede örgüt elemanlarının ve "Turnike" yöntemine maruz kalan kadınların cinsel ilişkileri kamera kaydına alındığı, örgütten uzaklaşma eğilimleri durumunda şantaj amaçlı kullanıldığı vurgulandı.

"ADNAN OKTAR O ANLARI İZLEDİ"

Müzekkere de çocuk yaşta istismar edilmiş bazı mağdurların ifadelerine yer verildi. Çocuk mağdur G.Ç., örgüte turnike sistemiyle kız getirme konusunda görevli şüpheli Kartal G. ile 15 yaşındayken tanıştığını, zaman içinde duygusal yakınlık yaşadıklarını, ancak belli bir süre sonra Kartal'ın ve akabinde bir kısım örgüt mensuplarının kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı. Bu ilişkiler sonrasındaki fotoğraflarının çekildiğini, daha sonra cinsel ilişkiye karşı koyma direnci ortadan kalkınca Kartal G.'nin kendisini örgüt lideri Adnan Oktar ile tanıştırdığını öne süren G.Ç., Kartal ve arkadaşlarıyla grup halinde ilişkiye girdiği anda da Adnan Oktar'ın da onları izlediğini ve talimatlarıyla grup şeklindeki ilişkiyi yönlendirdiğini iddia etti. G.Ç.'nin ifadesinde birçok kez de Adnan Oktar'ın kendisini istismar ettiğini söylediği belirtildi.

"ADNAN OKTAR 13 YAŞINA GELDİĞİNDE EVLENECEĞİZ DİYORDU"

Çocuk mağdur S.M. ise "Henüz 8-9 yaşında olduğum dönemde annem 'mehdi' olarak kabul ettiği Adnan Oktar ile tanıştım. Adnan Oktar 9 yaşında olmama rağmen sürekli dekolteli kıyafetler giydiriyordu. Makyaj yaptırıp, karşısına oturtup bacaklarımı açtırıyordu. Sürekli elimi ve çeşitli yerlerimi okşuyordu. Adnan Oktar bana devamlı, 'Beni istiyor musun. Benim olacaksın. Beni seviyor musun. 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz' diyordu" dediği öğrenildi.

"CEMAAT İÇERİSİNDE CİNSELLİĞİN GÜNAH OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNİ EMPOZE ETTİ"

Mağdur H.U. da ifadesinde Adnan Oktar'ın cemaat içerisinde cinselliğin günah olmadığı düşüncesini empoze ettiğini ve kendisini bir çok kez cinsel istismar ettiğini öne sürdü. H.U.'nun "Bir kez bakışımı beğenmediği için beni dövdü. Örgüte kız getirmede görevli mensuplar turnike sistemi uygulayarak birçok kızı örgüte kazandırdı ve Adnan Oktar'a sunuldu" ifadelerini kullandığı öğrenildi

OKTAR'IN KADINLARI AŞAĞILADIĞI VE DÖVDÜĞÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Mağdur E.A. ise ifadesinde Adnan Oktar'ın sözde bir imam nikahı kıyarak kendisiyle evlendiğini, zorla cinsel ilişkiye girdiğini, bunu birçok kez tekrarladığını iddia etti. E.A., ayrıca Adnan Oktar'ın birçok kadını herkesin içinde dövdüğünü, aşağıladığını öne sürdü.

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