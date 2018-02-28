Konuyu TBMM’de gündeme taşıyan Arık, şunları söyledi: “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde adının önünde doçentlik unvanı bulunan Abdullah Akın isimli bir meczup "Bursa ve Çanakkale'de camileri genelev yaptılar." diyerek hem yüce dinimize hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne ağır hakaret ediyor. Bu meczup bilmez mi ki her santiminde bir şehit yatan, her zerresi şehit kanıyla sulanmış şanlı bir yerdir Çanakkale. Üzüm hoşafı, buğday çorbası yenilerek şanlı destanın yazıldığı yerdir Çanakkale. Bu çirkin ifadeler Seyit Onbaşı'nın, şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmıştır. Buradan Hükûmete sesleniyorum: Çanakkale Destanı'nın yazıldığı Çanakkale'ye, güzel Bursa'ya, yüce dinimize ve bu ülkenin kurucularına hakaret eden bu meczup için ne yaptınız? Bu meczubu derhâl görevden alın.”
28 Şubat 2018 11:46
'Bu meczubu derhal görevden alın'
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bursa’da ve Çanakkale’de camileri genelev yaptılar” diyen öğretim üyesinin görevden alınmasını istedi.
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