Ertuğrul Özkök: Bana göre asıl anayasa...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Mustafa Ceceli'nin yalnız bırakıldığını, Türk toplumunun bir kez daha ortak paydada birleştiğini yazdı .

"Birçok konuda bölünmüş olan toplum, bu konuda birleşti..." diyen Ertuğrul Özkök, patileri kesilen köpek ve eşinin görüntülerini basına servis eden Mustafa Ceceli konusunda Türk halkının birleştiğini söyledi.

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

TÜRKİYE BİR CECELİ ANAYASASI YAZIYOR

BİRKAÇ kişi hariç, kimse “Canım onlarınki de tuhaf bir şey” deyip videodaki görüntü üzerine konuşmadı...

Kimse “Bu çocuğun alnı secdeye değiyor” deyip hafifletici bir neden aramadı...

Mustafa Ceceli’nin eski eşi ile ilgili kepazeliğini savunan çıkmadı...

Birçok konuda bölünmüş olan toplum, bu konuda birleşti...

Şarkılarını büyük keyifle dinleyenler de dahil herkes ona sırtını döndü...

Bazı radyo kanalları parçalarını repertuvarlarından çıkardı.

Ceceli yapayalnız kaldı... Dışlandı...

Bir sanatçı için bundan büyük ceza olamaz...

Dikkat ettiniz mi, Türk toplumu bir ay içinde ikinci defa bir konu etrafında birleşti, ortak bir duygu barajı oluşturdu...

Biri, patileri hunharca kesilen küçücük bir köpeğin son bakışlarını toplumun ortak tasası haline getirmekti...

Bir de Ceceli’nin eski eşine yaptığı bu kepazelik...

Bana göre asıl anayasalar bunlardır...

Yani kâğıda dökülüp, referandumlarla kabul edilip sonra uygulanmayanlar değil, yazılmadığı halde bütün vatandaşların kalpleriyle, vicdanlarıyla uyguladığı anayasalar...