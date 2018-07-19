Hakan Atilla’ya mahkemeden uyarı

Mahkeme Hakan Atilla’yı, duruşmaya katılım belgesi ve bazı formları belirlenen tarihlerde sunmadığı için temyiz başvurusunun kabul edilmeyeceği yönünde uyardı.

Reza Zarrab davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan, suçlu bulunma kararına itiraz edip bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya bir üst mahkemeden uyarı geldi.

Hakan Atilla’nın suçlu bulunma kararına itirazı dün New York’ta İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi’nde görüşüldü.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Mahkeme Atilla’yı, duruşmaya katılım belgesi ve bazı formları belirlenen tarihlerde sunmadığı için temyiz başvurusunun kabul edilmeyeceği yönünde uyardı.