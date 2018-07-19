Türk Telekom'dan Halisdemir ayıbı

Odatv- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde direnerek can veren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in cep telefonunda “ByLock” bulunduğu iddiasını FETÖ’cüler gündeme getirmişti.

Ömer Halisdemir’e 'vur' emrini veren Korgeneral Zekai Aksakallı ise, "FETÖ karalama kampanyasında, hayatında hiç akıllı telefon kullanmamış vatan kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i bile 'ByLock kullanıcısı' olarak sunmakta. Ayağımı basmadığım hiçbir terör coğrafyası yoktur. Darbenin dışarıdaki ana odaklarının, darbe girişimini karartmaya çalıştıklarını ve kalan FETÖ'cüleri korumak için şahsımı hedef aldıklarını ibretle izliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamalara karşılık Türk Telekom’un 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı filmde, Ömer Halisdemir’i akıllı cep telefonu kullanıyormuş gibi göstermesi dikkat çekti. Türk Telekom'un Aksakallı'nın sözlerinin yayınlandığı günlerdeki reklamı bu nedenle eleştirilerin hedefi oldu.