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18 Temmuz 2018 19:03
Avrupa Konseyi’nden OHAL açıklaması
Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.
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