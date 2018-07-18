18 Temmuz 2018 19:03

Avrupa Konseyi’nden OHAL açıklaması

Avrupa Konseyi’nden OHAL açıklaması
Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.
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