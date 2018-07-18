Akdeniz'den korkunç haber: 19 ölü...

DHA - İlk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirirken, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri 103 kişiyi kurtardı. Diğer kişileri arana- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.



Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde battı. Tekne battığı ihbarına alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı. Bölgedeki ticari gemiler de arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

Yapılan arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu ana kadar 16 kişinin cesedine ulaşıldığını belirterek, "103 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanın dışındakinin Türkiye'ye götürüleceği bildirildi.

KURTARILANLAR TAŞUCU'NA GÖTÜRÜLECEK

Mültecilerden sağlık durumu ağır olan 1 kişi, KKTC'ye götürülürken, kurtarılan diğer mültecilerin Mersin'in Taşucu Limanı'na sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirken, teknenin neden battığı araştırılıyor. İlk gelen bilgilere göre, geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin ili Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34’te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 helikopterin ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde hâlihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir."

TSK DA KURTARMA OPERASYONU'NA TCG BARBAROS FIRKATEYNİ İLE DESTEK VERİYOR

Kıbrıs açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili kurtarma çalışmalarına Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG BARBAROS fırkateyni ve fırkateynde yer alan bir helikopter tarafından da destek veriliyor

AKINCI: UMARIM AKDENİZ MÜLTECİ MEZARLIĞI OLMAKTAN ÇIKAR

KKTC'nin Karpaz Yarımadası açıklarında içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin batması ve 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs açıklarında yeni bir facia daha yaşandı. Türkiye ile KKTC yaşanan faciaya müdahale ediyor. Kurtarılan mültecilerin yanında, ölümler de oldu. Akdeniz, mülteci mezarlığı olmaktan çıkarılmalı. Bizler mültecilerle ilgili olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Bir mülteci bize getirildi, ona en iyi şekilde bakılacak" dedi.

Bu arada KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında 13 Mayıs’ta da bir tekne batmış, 9 mülteci hayatını kaybetmişti.

'TCG BARBAROS' FIRKATEYNİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin batmasının ardından başlatılan arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 'TCG Barbaros' fırkateyni de arama- kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay mahalline intikal etmiştir" denildi. Yapılan açıklama şöyle:

"18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin ili Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34’te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Botu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 Uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde hâlihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri ile Girne’ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Barboras fırkateyni arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay mahalline intikal etmiştir."