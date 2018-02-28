İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim açıklaması

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, PYD-YPG’nin 2002’de PKK’nın 8’inci kongresinde kurulduğunu, Salih Müslim’in, KCK’nın, PKK’nın yürütme organı içindeyken Suriye’ye gönderildiğini belirterek, "YPG-PYD, PKK’nın Suriye kolu bu kadar basit" dedi.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) 4’üncü olağan toplantısının konuğu oldu. Başbuğ, Ortadoğu ve Türkiye başlıklı bir konuşma yaptı.

'SALİH MÜSLİM PKK’LI'

PYD’nin siyasi parti, YPG’nin ise silahlı unsuru olduğunu anlatan İlker Başbuğ, PYD-YPG’nin 2002’de PKK’nın 8’inci kongresinde alınan kararla kurulduğu bilgisini verdi. Konuşmalarında PYD’yi kullanmadığı, YPG’yi kullandığını ve ikisinin de aynı kapıya çıktığını belirten Başbuğ, "PYD eşittir YPG, eşittir PKK, eşittir KCK. Niye, 2002 yılında PKK’nın 8’inci kongresinde alınan kararla kurulmuştur. Yapılanma 2003’te. Başına kimi veriyorlar? Salih Müslim. 2003’te Salih Müslim, KCK’nın yürütme organı içinde, PKK’nın asli yapılanmasında yer alan birisi. Ona diyorlar ki ‘Sen git kardeşim Suriye’de bir parti oluştur vesaire.’ 2003’te adam geliyor bu yapılanmanın başına geçiyor" dedi.

'YPG-PYD, PKK’NIN SURİYE KOLU'

Salih Müslim’e tam olarak güvenilmediğini, bu nedenle askeri yapılanmada, Suriye’de PYD ve YPG’nin kontrolünün Sofi Nurettin diye PKK’nın lider kadrosundan birinin gönderildiğini ifade eden Başbuğ, "Kim bu Sofi Nurettin? PKK’lı. Bizim Güneydoğu’da falan çatışmalardaki adam. Hala orada bu Sofi Nurettin. Şimdi 2003’te başlayan bir yapılanma var. YPG-PYD, PKK’nın Suriye kolu, bu kadar basit. Biz bunu gördük mü, ne kadar anlatabildik? Salih Müslim PKK’lı adam. Özellikle PYD-YPG’yi bazı ülkeler terör örgütü olarak tanımlıyor. Ama PKK, başta Amerika olmak üzere birçok ülkenin terör listesinde" diye konuştu.