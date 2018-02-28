Gülse Birsel: Dehşet verici! Korkunç!

Gürsel Birsel, Hürriyet gazetesinde yayımlanan "'Sivil öldürecek olsak şu semtlerden başlarız' ne demek?!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı isimle gazetesi de olan bir TV kanalının sunucusu, Zeytin Dalı Harekâtı’ndan bahsedip, Türk ordusunun sivillere zarar vermek için orada olmadığını anlatırken, nedense, konuyla ne alakası varsa, şu korkunç cümlelerle sözüne devam ediyor “Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Bir sürü hain var, Türkiye Büyük Millet Meclisi var...”

Dehşet verici! Korkunç!Adam millet meclisine gidip sivil öldürmekten bahsediyor. Bazı semtlere gidip katliam yapmaktan bahsediyor.

Bu nasıl kafa?

Hangi farklı suçların kapsamına giriyor bilmem ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saldırıdan, halkı kin ve düşmanlığa, tahrike, aşağılamadan şiddet çağrısına, bu nefret söylemi, eminim pek çok başlık altında ceza alacaktır.

Almalıdır! Almazsa, o hukukçulardan da şüphe edilmelidir."

Gülse Birsel'in yazısının tamamı için TIKLAYIN