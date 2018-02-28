28 Şubat 2018 08:04

Türkiye'den şaşırtan görüntü

Türkiye'den şaşırtan görüntü
Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki bir süredir kapalı olan lunaparkta bulunan balerin oyuncağı dikkat çekiyor.
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Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparkta balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı.

Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise cep telefonları ile balerini fotoğrafladı. Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı.

DHA'ya konuşan bir genç, "Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize" dedi.

 

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