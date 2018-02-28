Skandal sözlerin sahibi Akit TV sunucusundan açıklama!

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programını sunan Ahmet Keser'in 'sivil "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” sözlerine dönük soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akit TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.

Nevşin Mengü'den Akit sunucusuna: Ağzının ortasına tokadı...

'BEDENEN DEĞİL, ZİHNEN'

Keser de sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesaj ile kendini şu ifadelerle savundu:

"Bedenen değil zihnen Nişantaşı, Cihangir, Etiler dedik! Gezi'de ülkeyi kaosa çağıran gavur zihniyetliler şimdide bizi linçe yelteniyor! Hadi hadi!"